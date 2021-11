மாநில செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலைகள் குறித்து பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவித்தால் வெகுமதி + "||" + Reward if the public is informed about the plastics factories that produce the banned products

தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலைகள் குறித்து பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவித்தால் வெகுமதி