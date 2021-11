மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 4 நாட்கள் நடந்த சிறப்பு முகாமில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, நீக்க 8½ லட்சம் பேர் மனு + "||" + In a special camp held for 4 days in Tamil Nadu, 80 lakh people petitioned to add and remove names in the voter list

தமிழகத்தில் 4 நாட்கள் நடந்த சிறப்பு முகாமில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, நீக்க 8½ லட்சம் பேர் மனு