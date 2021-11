மாநில செய்திகள்

கனமழை எச்சரிக்கைபொதுமக்களுக்கு அவசரகால சேவை மையம்கலெக்டர் பூர்வா கார்க் தகவல் + "||" + Collector Purva Cork said the public can contact the emergency service center in case of a heavy rain warning for Puduvai.

