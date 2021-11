மாநில செய்திகள்

சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் சைதை துரைசாமியின் மனிதநேய மையத்தில் படித்த 19 பேர் வெற்றி + "||" + 19 students of Saitai Duraisamy's Humanitarian Center have won the Civil Services examination

