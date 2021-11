மாநில செய்திகள்

சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஓய்வூதியம் மு.க.ஸ்டாலின் ஆணையை வழங்கினார் + "||" + MK Stalin ordered the pensions of one lakh newcomers under the Social Security Scheme

