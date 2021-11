மாநில செய்திகள்

சென்னையில் விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழை தண்ணீர் சூழ்ந்ததால் மக்கள் அவதி + "||" + People are suffering due to heavy rains in Chennai

