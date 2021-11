மாநில செய்திகள்

பொங்கல் தொகுப்புடன் கரும்பு வழங்க - கூடுதலாக ரூ.71 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + To provide sugarcane with Pongal package - An additional allocation of Rs.71 crore

பொங்கல் தொகுப்புடன் கரும்பு வழங்க - கூடுதலாக ரூ.71 கோடி ஒதுக்கீடு