மாநில செய்திகள்

வேளாண்மை, உற்பத்தி, சேவைத்துறைகள் உள்பட அனைத்து துறையிலும் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு அதிகம் இருக்க வேண்டும் + "||" + The role of technology should be greater in all sectors, including agriculture, manufacturing and services

வேளாண்மை, உற்பத்தி, சேவைத்துறைகள் உள்பட அனைத்து துறையிலும் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு அதிகம் இருக்க வேண்டும்