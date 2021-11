மாநில செய்திகள்

வீடு, மனை ஒதுக்கீடுதாரர்களுக்கு கிரையப்பத்திரம் வழங்க மாதந்தோறும் சிறப்பு முகாம்கள் அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + Announcement by the Minister of Special Camps on a monthly basis to issue deeds to the allottees of houses and flats

