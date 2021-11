மாநில செய்திகள்

சென்னை ஐகோர்ட்டின் அலுவல் மொழியாக தமிழை அறிவிக்க வேண்டும்- டாக்டர் ராமதாஸ் + "||" + Tamil should be declared as the official language of the Chennai HighCourt - Dr. Ramadass

சென்னை ஐகோர்ட்டின் அலுவல் மொழியாக தமிழை அறிவிக்க வேண்டும்- டாக்டர் ராமதாஸ்