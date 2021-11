மாநில செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தடுக்கும் வகையில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்பை’ என்ற இயக்கத்தை முன்னெடுக்க முடிவு + "||" + Decided to launch a campaign Manjapai again to prevent the use of plastic

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தடுக்கும் வகையில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்பை’ என்ற இயக்கத்தை முன்னெடுக்க முடிவு