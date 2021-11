மாநில செய்திகள்

அம்மா உணவகத்திற்கு மூடுவிழா நடத்த திட்டமா? அமைச்சர் காந்தி பதில் + "||" + Is the planning to hold a closing ceremony for the Amma Unavagam? Minister Gandhi replied

அம்மா உணவகத்திற்கு மூடுவிழா நடத்த திட்டமா? அமைச்சர் காந்தி பதில்