மாநில செய்திகள்

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, சேகர் பாபு வழங்கினர் + "||" + Ministers of Welfare Assistance EV Velu and Sehgar Babu presented to the people affected by the floods

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, சேகர் பாபு வழங்கினர்