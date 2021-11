மாநில செய்திகள்

கான்ட்ராக்டர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? அரசுக்கு பா.ஜ.க. கேள்வி + "||" + Why not take action against contractors? BJP asks government

கான்ட்ராக்டர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? அரசுக்கு பா.ஜ.க. கேள்வி