மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மழைக்கு பலியான 59 பேர் குடும்பத்துக்கு ரூ.2¼ கோடி நிவாரணம் + "||" + Rs 20 crore relief for the families of 59 rain victims in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் மழைக்கு பலியான 59 பேர் குடும்பத்துக்கு ரூ.2¼ கோடி நிவாரணம்