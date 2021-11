தீபாவளி பண்டிகைக்கு அறிவிக்கப்பட்டஇலவச அரிசி சர்க்கரை வினியோகம்ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தார்

மாநில செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகைக்கு அறிவிக்கப்பட்டஇலவச அரிசி சர்க்கரை வினியோகம்ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + First Minister Rangasamy inaugurated the distribution of free rice and sugar announced for the Deepavali festival.

