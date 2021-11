மாநில செய்திகள்

புதிய வகை கொரோனா பரவுவதால் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும்கவர்னர் தமிழிசை வேண்டுகோள் + "||" + Governor Tamizhai Saundarajan has appealed for caution as the new type of corona is spreading.

புதிய வகை கொரோனா பரவுவதால் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும்கவர்னர் தமிழிசை வேண்டுகோள்