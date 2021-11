மாநில செய்திகள்

மழை பாதிப்பை பார்வையிடாத அதிகாரிகளை கண்டித்துமாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை நேரு எம் எல் ஏ போராட்டம் + "||" + Nehru MLA reprimanded the Collector's Office for not visiting the rain-affected areas. Besieged and fought.

