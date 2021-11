மாநில செய்திகள்

ஆடை ஏற்றுமதியில் கடும் பாதிப்பு: நூல் விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் + "||" + Severe impact on garment exports: Action must be taken to control yarn prices

ஆடை ஏற்றுமதியில் கடும் பாதிப்பு: நூல் விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்