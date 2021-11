மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் யாருக்கும் ‘ஒமிக்ரான்’ தொற்று இல்லை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + No one in Tamil Nadu is infected with Omigron, says Minister Ma Subramanian

