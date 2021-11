மாநில செய்திகள்

தரமற்ற முறையில் இருந்ததால்3 லோடு அரிசி மூட்டைகள் திருப்பி அனுப்பி வைப்பு + "||" + 3 loads of rice bundles were sent back as they were substandard.

