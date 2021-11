மாநில செய்திகள்

நிவாரண முகாம்களில் மக்கள் தங்கியுள்ளனர் புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது + "||" + When will the schools open in Pondicherry as people are staying in relief camps? The question arises.

நிவாரண முகாம்களில் மக்கள் தங்கியுள்ளனர் புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது