மாநில செய்திகள்

தாமிரபரணி ஆற்றில் 50 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் செல்கிறது: தரைப்பாலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின + "||" + 50 thousand cubic feet of water goes into the Tamiraparani river: the causeways were flooded

தாமிரபரணி ஆற்றில் 50 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் செல்கிறது: தரைப்பாலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின