மாநில செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானம் மூலம் வருபவர்கள் - தவறான தகவல் கொடுத்து தமிழகம் வந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை + "||" + Those who come by air from abroad - If you come to Tamil Nadu with false information, legal action

வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானம் மூலம் வருபவர்கள் - தவறான தகவல் கொடுத்து தமிழகம் வந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை