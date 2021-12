மாநில செய்திகள்

நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து ஒரு வாரத்தில் அறிக்கை தரவேண்டும் தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court orders Tamil Nadu government to file a report within a week on encroachments on water bodies

