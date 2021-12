மாநில செய்திகள்

1 முதல் 8 ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்குபுதுவையில் 6 ந்தேதி பள்ளிகள் திறப்பு 9 முதல் 12 வரை முழுநேர வகுப்புகள் + "||" + Schools will be open 6 th monday for students from 1st to 8th class in Puduvai. It has been announced that full-time classes will be held for students in grades 9 to 12.

