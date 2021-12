மாநில செய்திகள்

வழிப்பறி கொள்ளையர்களிடம் இருந்து 38 பவுன் நகைகள் மீட்பு + "||" + 38 pounds of jewelery was recovered from robbers involved in a robbery in Puduvay.

வழிப்பறி கொள்ளையர்களிடம் இருந்து 38 பவுன் நகைகள் மீட்பு