மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் ஒமைக்ரான் சிறப்பு வார்டுசிகிச்சைக்கு 100 படுக்கைகள் தயார்

An Omicron Special Ward with 100 beds has been set up in Pondicherry to treat patients infected with the Omicron virus.

