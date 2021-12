மாநில செய்திகள்

எந்த காலத்திலும் மேகதாது அணையை கட்ட விடமாட்டோம் - அமைச்சர் துரைமுருகன் + "||" + We will not allow the construction of the Megha Dadu Dam at any time - Minister Duraimurugan

