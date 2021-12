மாநில செய்திகள்

புதுவையில் தொழில் தொடங்குவதற்கான விதிமுறைகள் தளர்த்தப்படும்ரங்கசாமி அறிவிப்பு + "||" + First Minister Rangasamy said the rules for starting a business in Puthuvai would be relaxed.

