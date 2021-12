மாநில செய்திகள்

11 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்கள்: குரூப்-2, குரூப்-4 தேர்வு தேதி பிப்ரவரி, மார்ச் மாதத்தில் அறிவிப்பு + "||" + More than 11,000 vacancies: Group-2, Group-4 exam dates announced in February and March

11 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்கள்: குரூப்-2, குரூப்-4 தேர்வு தேதி பிப்ரவரி, மார்ச் மாதத்தில் அறிவிப்பு