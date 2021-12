மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபை நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக ஒளிபரப்புவது குறித்து சபாநாயகர் ஆலோசனை + "||" + Adviser to the Speaker on the live broadcast of Tamil Nadu Assembly proceedings

தமிழக சட்டசபை நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக ஒளிபரப்புவது குறித்து சபாநாயகர் ஆலோசனை