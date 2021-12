மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.50 ஆயிரம் நிவாரண நிதி மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + MK Stalin provided Rs. 50,000 relief funds to the families of those killed by the corona

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.50 ஆயிரம் நிவாரண நிதி மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்