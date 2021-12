மாநில செய்திகள்

3-வது மொழியை கற்க கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது: இருமொழி கொள்கைக்கு, கவர்னர் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் + "||" + Learning a 3rd language should not be forced: For a bilingual policy, the governor must be supportive

3-வது மொழியை கற்க கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது: இருமொழி கொள்கைக்கு, கவர்னர் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்