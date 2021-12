மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் முதல் கடைநிலை ஊழியர் வரை முன்னெழுத்தும், கையொப்பமும் தமிழில் இடவேண்டும் + "||" + The signature and signature of the First Minister to the frontline staff should be in Tamil

