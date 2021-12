மாநில செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் இருந்து திருச்சி வரும் விமான பயணிகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை ரத்து + "||" + Cancellation of medical examination for passengers traveling from Singapore to Trichy

