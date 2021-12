மாநில செய்திகள்

நோயாளிகளை மூளைச்சலவை செய்து தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிய 2 ஊழியர்கள் நீக்கம் + "||" + Dismissal of 2 staff who brainwashed patients and sent them to a private hospital

நோயாளிகளை மூளைச்சலவை செய்து தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிய 2 ஊழியர்கள் நீக்கம்