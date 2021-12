மாநில செய்திகள்

ஆம்னி பஸ் செல்ல வழி விடாததால் ஆத்திரம்: டிரைவரை தாக்கி லாரி கண்ணாடி உடைப்பு 2 பேர் கைது + "||" + Rage for not allowing Omni bus to go: 2 arrested for assaulting driver and breaking lorry glass

ஆம்னி பஸ் செல்ல வழி விடாததால் ஆத்திரம்: டிரைவரை தாக்கி லாரி கண்ணாடி உடைப்பு 2 பேர் கைது