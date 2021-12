மாநில செய்திகள்

ஆவடியில் அதிநவீன பீரங்கி கண்காட்சி 19-ந்தேதி வரை பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம் + "||" + The state-of-the-art artillery exhibition at Avadi is open to the public till the 19th

ஆவடியில் அதிநவீன பீரங்கி கண்காட்சி 19-ந்தேதி வரை பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம்