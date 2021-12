மாநில செய்திகள்

டாஸ்மாக் ‘பார்'களில் தின்பண்டம் விற்க புதிய டெண்டர் தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Government of Tamil Nadu announces new tender to sell snacks at Tasmac 'bars'

டாஸ்மாக் ‘பார்'களில் தின்பண்டம் விற்க புதிய டெண்டர் தமிழக அரசு அறிவிப்பு