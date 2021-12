மாநில செய்திகள்

காதலித்து கர்ப்பமானதால் கிண்டி ஐடிஐ மாணவி வீட்டின் மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சி + "||" + Kindi ITI student commits suicide by jumping from roof of house

