மாநில செய்திகள்

எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய சட்ட விதிகள் அழிந்து விடாமல் காப்பதே நமது முதல் கடமை - சசிகலா + "||" + Our first duty is to protect the rule of law from being destroyed - Sasikala

எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய சட்ட விதிகள் அழிந்து விடாமல் காப்பதே நமது முதல் கடமை - சசிகலா