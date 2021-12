மாநில செய்திகள்

‘மைக்ரோசாப்ட்’ பெயரில் போலி மென்பொருள் விற்ற 13 பேர் சிக்கினர் + "||" + Thirteen people were caught selling fake software under the name 'Microsoft'

‘மைக்ரோசாப்ட்’ பெயரில் போலி மென்பொருள் விற்ற 13 பேர் சிக்கினர்