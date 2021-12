மாநில செய்திகள்

கோர்ட்டு வாசலில் விசாரணை கைதிகளுக்கு கஞ்சா கொடுக்க முயற்சி4 பேர் கைது + "||" + Attempts to give cannabis to inmates on trial at the gate of the court 4 people were arrested by the police.

கோர்ட்டு வாசலில் விசாரணை கைதிகளுக்கு கஞ்சா கொடுக்க முயற்சி4 பேர் கைது