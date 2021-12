மாநில செய்திகள்

பதவியில் இருக்கும்போது செருக்குடன் செயல்படக்கூடாது: சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி + "||" + Do not act with the plug while in office: Supreme Court Judge

பதவியில் இருக்கும்போது செருக்குடன் செயல்படக்கூடாது: சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி