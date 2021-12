மாநில செய்திகள்

மனைவி காணவில்லை என மதுரை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்த கணவர்.. அபராதம் விதித்த நீதிபதி + "||" + The husband who sued in court for missing his wife .. The judge who imposed the fine

மனைவி காணவில்லை என மதுரை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்த கணவர்.. அபராதம் விதித்த நீதிபதி