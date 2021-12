மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்புக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 7 வரை அவகாசம் + "||" + Time period to apply online for a medical course is January 7

மருத்துவ படிப்புக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 7 வரை அவகாசம்