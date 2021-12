மாநில செய்திகள்

அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக கூறி பல லட்சம் மோசடி செய்த சென்னை வாலிபர் மீது தாக்குதல் + "||" + Attack on a Chennai youth who swindled several lakhs by claiming that the government was hiring him

அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக கூறி பல லட்சம் மோசடி செய்த சென்னை வாலிபர் மீது தாக்குதல்