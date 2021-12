மாநில செய்திகள்

‘அம்மா வளாகம்' என்ற பெயரை மாற்றம் செய்வதா? ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் + "||" + Change the name to ‘Mother Campus’? O. Panneerselvam, Edappadi Palanisamy condemned

‘அம்மா வளாகம்' என்ற பெயரை மாற்றம் செய்வதா? ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்