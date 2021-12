மாநில செய்திகள்

தட்டிக்கேட்ட போலீசார்... கை விரலை கடித்த வழக்கறிஞர்...! + "||" + A lawyer named Suresh Kumar has been arrested for assaulting a police officer

தட்டிக்கேட்ட போலீசார்... கை விரலை கடித்த வழக்கறிஞர்...!